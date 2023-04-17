Малышева предупредила об опасности очистителей воздуха

О связи очистителей воздуха с развитием рака и аритмии заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. О влиянии на здоровье ионизаторов и озонаторов рассказал также соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман.

«Ионы соединяются с пылью и осаждают ее, но так как мы этим дышим, осесть может к нам на гортань или легкие», — объяснила Малышева принцип действия указанных бытовых приборов.

Очистители воздуха также нарушают сердечный ритм и увеличивают риск развития злокачественных образований, предупредил Гандельман. «Когда мы находимся под постоянным воздействием озона, окислительный стресс в нашем организме увеличивается, это мешает нашему сердцу работать в правильном ритме», — сообщил он.

Ранее в программе Малышевой предупредили об опасности популярной женской процедуры. По словам врачей, ламинирование ресниц может вызвать сильную аллергию и ожоги.