В программе Малышевой предупредили об опасности популярной женской процедуры

Об опасности популярной женской бьюти-процедуры предупредили в программе доктора медицинских наук Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале. По словам врачей, ламинирование ресниц может вызвать сильную аллергию и ожоги.

Малышева пояснила, что сами по себе компоненты состава ламинирования не опасны для человека, однако у некоторых может быть индивидуальная непереносимость. В результате контакт компонента с кожей может вызвать ожог или привести к сильному отеку.

Эксперты программы отметили, что перед любой новой процедурой следует провести кожный тест. Для этого состав необходимо нанести на предплечье и оставить его на 15-20 минут, понаблюдав за реакцией кожи.

Ранее советы по подготовке кожи лица к весне дала визажист, бьюти-блогер Александра Астер.