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01:23, 21 декабря 2022
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Роспотребнадзор дал советы по выбору новогоднего костюма для детей

Роспотребнадзор дал советы по выбору новогоднего костюма для детей
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Советы по выбору новогоднего костюма для детей дали специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что праздничная одежда должна быть не только красивой и оригинальной, но и комфортной, и практичной.

«Обратите внимание на качество пошива изделия и ткани, из которого изготовлен новогодний наряд. Костюм не должен утратить свой первоначальный вид еще до наступления новогоднего праздника. Дети очень подвижны, и прочность ткани — один из наиболее важных моментов при выборе костюма», — говорится в сообщении.

Ткань не должна вызывать аллергических реакций, ощущения дискомфорта при контакте с кожей, окрашивать кожу, источать неприятный запах. Если наряд сшит из синтетических тканей, важно наличие подкладки из натуральных материалов. При наличии мелких деталей необходимо проверить их надежное закрепление. Но даже при соблюдении всех рекомендаций носить костюм можно не более трех часов, а затем следует переодеть ребенка в повседневную одежду.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков для детей.

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