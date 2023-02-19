Тодоренко повторила знаменитый образ Одри Хепберн и восхитила подписчиков

Знаменитый образ британской актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» повторила телеведущая Регина Тодоренко. Видеозаписью перевоплощения она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Как же я влюбилась в этот фильм 16 лет назад… Перечитав книгу через 10 лет... та Холли Голайтли, которую я любила, предстала передо мной в совершенно ином образе: наивная, легкомысленная, местами безответственная», — поделилась блогерша.