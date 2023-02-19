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10:36, 19 февраля 2023
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Тодоренко повторила знаменитый образ Одри Хепберн и восхитила подписчиков

Тодоренко повторила знаменитый образ Одри Хепберн и восхитила подписчиков
Кадр: @reginatodorenko

Знаменитый образ британской актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» повторила телеведущая Регина Тодоренко. Видеозаписью перевоплощения она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Как же я влюбилась в этот фильм 16 лет назад… Перечитав книгу через 10 лет... та Холли Голайтли, которую я любила, предстала передо мной в совершенно ином образе: наивная, легкомысленная, местами безответственная», — поделилась блогерша.

Образ Тодоренко восхитил ее подписчиков. На ролике она предстала в черном платье до колен с открытыми плечами, в черных высоких перчатках, в серебряных босоножках и жемчужном колье.

«Сделала мой день. Регина, ты супер!», «Классный образ», «Ей все идет!», «Ого, Регина, вам очень идет. Красоточка», — прокомментировали юзеры.

Ранее Тодоренко похвасталась изменениями во внешности. Знаменитость показала, что сняла брекеты.

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