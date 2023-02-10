Регина Тодоренко похвасталась изменениями во внешности

Получив самые разные версии от фолловеров, Тодоренко рассказала, в чем дело: она сняла брекеты, с которыми проходила два года. «Как же это было сложно!» — призналась телеведущая.

По словам знаменитости, из-за брекетов у нее изменился овал лица, появился дефект речи, трижды ее не взяли на работу в крупные проекты. Но результатом артистка довольна.

«Красота!», «Эти два года того стоили!», «Вы герой!» — отреагировали на увиденное подписчики Тодоренко. Многие обратили внимание, что изменилась не только форма, но и цвет ее зубов. Одни решили, что телеведущая их отбелила, другие — что она поставила виниры. «Чтобы поставить виниры, нужно сначала выровнять свои зубы, с кривых зубов виниры быстро слетают», — объяснил один из участников дискуссии.

Ранее Тодоренко раскрыла секрет счастливого брака. По ее словам, их с супругом Владом Топаловым сплотило воспитание детей.