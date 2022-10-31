Брокер дала инструкцию по оформлению ипотеки в декрете

Инструкцию по оформлению ипотеки в декрете дала в беседе с «Мослентой» брокер, основатель агентства «РОЙАЛ-недвижимость», эксперт по ипотечному кредитованию Камила Мавлутхонова.

«Конечно, банки не будут в восторге при получении заявки от мамы в декрете, потому что платежеспособность такого клиента под большим вопросом. Особенно если семья живет без папы или он не работает официально. Но добиться поставленной цели реально», — заявила специалист.

Официального запрета на выдачу ипотеки женщине в декрете в федеральном законодательстве нет, однако политика банков часто не предполагает выдачу кредитов беременным женщинам и безработным, заметила Мавлутхонова.

По ее словам, есть несколько официальных возможных причин отказа. Первая — низкий уровень дохода. «В декрете мама получает только часть своей зарплаты по основному месту занятости, а с рождением малыша количество денег на одного члена семьи снижается еще больше, поэтому банки считают таких клиентов неплатежеспособными», — пояснила брокер.

Вторая причина — отсутствие финансовых гарантий (если у женщины нет залогового имущества, депозита в банке или дополнительных источников дохода, чтобы убедить банк оформить кредит), третья — плохая кредитная история, недоверие к поручителям или созаемщикам.

«Повысить шансы на успех может в первую очередь материнский капитал. При рождении ребенка государство выдает сертификат, сумму которого часто используют как первый взнос по ипотеке или перечисляют в счет погашения долговых обязательств», — напомнила эксперт.

Также можно обзавестись дополнительным источником дохода и как можно быстрее подтвердить это официально. «Любые справки и документы с подписями и печатями значительно поднимают лояльность кредитных менеджеров к заемщику», — сказала собеседница «Мосленты».

Еще один вариант — найти созаемщика или поручителя с безупречной финансовой репутацией, продолжила она. Если это будет состоятельный человек, банк переложит ответственность за финансовые риски на его плечи и оформит кредитный договор.

«Неплохо сработает дополнительный залог или увеличение первоначального взноса. Например, если у мамы в декрете есть иномарка и она готова сразу заплатить от 20 до 50 процентов от стоимости квартиры, банк, скорее всего, примет положительное решение», — заявила Мавлутхонова.

Родители или другие родственники женщины в декрете могут оформить свою недвижимость в качестве залога, привела еще один вариант решения вопроса брокер. При этом залогодатель будет нести максимальные риски, отметила она.

«Получить ипотеку, если вы мама в декрете, более чем реально. Главное — не пытаться обмануть банк, аргументированно доказать платежеспособность, а также объективно оценить свои финансовые возможности», — заключила собеседница «Мосленты».

Ранее Мавлутхонова перечислила тонкости продажи квартиры в ипотеке. Один из основных способов осуществления такой сделки — через досрочное погашение кредита, отметила она.