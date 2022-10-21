Брокер перечислила тонкости продажи квартиры в ипотеке

Тонкости продажи находящейся в ипотеке квартиры перечислила в разговоре с «Мослентой» основатель агентства «РОЙАЛ-недвижимость», эксперт по ипотечному кредитованию Камила Мавлутхонова. Один из основных способов осуществления такой сделки — через досрочное погашение кредита, отметила она.

«Этот способ подойдет, если у продавца или покупателя есть необходимая сумма, чтобы погасить задолженность продавца перед банком. Он удобен тем, что продавцу не нужно заручаться согласием банка, где оформлена ипотека, потому что на момент продажи обременение будет снято», — объяснила Мавлутхонова.

Если долг погашают за счет средств покупателя, ему необходимо уделить особое внимание вопросу безопасности сделки и оформить все юридически корректно, подчеркнула брокер. Она категорически не рекомендует передавать деньги без правильно оформленного документального подтверждения. У покупателя есть риск передать деньги и не получить квартиру или оформить недвижимость со значительной задержкой. Нередко такие сделки продолжаются длительными судебными тяжбами по взаимным претензиям, рассказала она.

«Нужно обязательно составить предварительный договор купли-продажи. После этого продавец снимает с недвижимости обременение в виде залога. Когда обременение снято, можно заключать договор купли-продажи и регистрировать переход права собственности», — привела алгоритм действий собеседница «Мосленты».

Если будущий собственник жилья тоже ипотечник, возможны несколько вариантов развития событий, продолжила брокер. Легче всего проходит сделка, когда кредитные договоры обеих сторон оформлены в одном банке. Другой вариант — ипотечный договор покупателя с банком, работающим с залоговыми объектами.

«В этом случае чаще всего банк покупателя заключает договор поручительства с продавцом, за счет первого взноса или кредитных средств гасит задолженность продавца перед его банком. Дальше регистрируют переход права собственности на имя покупателя. Если это допускает банк, совершают двойное регистрационное действие — снятие обременения с продавца и регистрация его на покупателя», — рассказала Мавлутхонова.

Третий вариант — оплата наличными. В этом случае заключают предварительный договор купли-продажи между покупателем и продавцом, потом покупатель за счет собственных средств гасит остаток задолженности перед банком продавца, после этого снимается обременение и регистрируется переход права собственности на имя покупателя, рассказала эксперт.

«Сделки с залоговыми объектами нельзя отнести к самым простым. Их любят далеко не все покупатели. Переговоры нужно вести очень деликатно, потому что залоговый статус недвижимости отпугивает клиентов. Продавать квартиру в ипотеке легче с помощью опытного специалиста, который знает, как привлечь и удержать постоянного покупателя», — отметила Мавлутхонова.

Ранее были названы города-лидеры по доле ипотечных сделок с новостройками. Москва заняла второе место в списке.