Офтальмолог развеяла популярные мифы о контактной коррекции зрения

Популярные мифы о контактной коррекции зрения развеяла в беседе с «Мослентой» врач-офтальмолог клиники «Спектр», кандидат медицинских наук Елена Полунина. По ее словам, астигматизм не является противопоказанием к линзам, как это принято считать.

«В этом случае подбираются специальные торические (астигматические) линзы. Торические линзы позволяют не только исправлять астигматизм, но и другие нарушения. Контактная коррекция ничем ни уступает очкам», — пояснила она.

Врач отметила, что также распространен миф, что контактная линза может потеряться или застрять где-то в глазу. По ее словам, такая ситуация просто невозможна — задний отдел глаза и наружная поверхность глаза раздеоены специальной оболочкой, защитным барьером от попадания за глаз инородного тела.

Еще один распространенный миф, что контактные линзы приводят к постоянным глазным инфекциям. Эксперт пояснила, что несоблюдение правил использования, ношения и ухода за линзами, может действительно стать причиной глазной инфекции. Однако точное следование правилам полностью исключает их возникновение.

«Часто люди думают, что линзы могут нанести вред или травмировать глаз, однако современные средства контактной коррекции изготавливаются из высокотехнологических биосовместимых гипоаллергенных материалов, безопасных для глаз. Сами линзы не могут повредить глазу или нанести вред. Риск существует, если целостность изделия нарушена или нарушены правила хранения и использования», — сказала она.

Кроме того, за линзами не так тяжело ухаживать, как об этом принято думать. Достаточно поместить их в контейнер с раствором на ночь и менять его каждый раз после этого. Однодневные линзы не требуют ухода, после использования их выбрасывают и надевают новую пару, хранящуюся стерильном растворе, заключила Полунина.

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