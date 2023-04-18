Офтальмолог перечислила тревожные симптомы проблем со зрением

Тревожные симптомы проблем со зрением перечислила в беседе с «Мослентой» врач-офтальмолог, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Ирина Афанасова. Она призвала следить за освещением и меньше времени уделять гаджетам.

«Сегодня приблизительно 28 процентов населения нашей планеты страдает от тех или иных нарушений зрения. Понимание причин, определение симптомов снижения зрения и своевременное обращение к врачу может предотвратить развитие некоторых глазных заболеваний», — заявила специалист.

К негативно влияющим на зрительные органы факторам Афанасова отнесла недостаточное или плохое освещение, длительную зрительную нагрузку при работе с гаджетами, травмы головы и глаз, врожденные патологии, наследственные и воспалительные заболевания, возрастные изменения.

Одним из чаще всего встречающихся симптомов нарушения зрения, по словам офтальмолога, является «расплывчатость» контуров предметов при взгляде вдаль. Это может свидетельствовать о нарушении рефракции, например, при миопии или астигматизме.