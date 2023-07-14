Рэпер устроил съемки клипа с огнеметом и поджег крышу дома в Москве

Рэпер Максим Пустовалов, более известный под псевдонимом Милиан О'Войд, устроил съемки клипа с огнеметом и случайно поджег крышу столичного здания, сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, музыкант нашел на популярном сервисе объявлений специалиста по пиротехнике, а также арендовал огнемет. В процессе съемок ролика исполнитель случайно поджег крышу дома и скрылся.

На место происшествия выехали правоохранители и пожарные, однако команда артиста успела потушить возгорание до их приезда. На крыше остались огнемет и баллоны с газом, которые были изъяты для проведения экспертизы.

Ранее совершивший разбой стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках.