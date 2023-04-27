Огромная очередь за водой в подмосковных Люберцах попала на видео

«Я минералкой голову помыла», «В Красково люди в карьере даже воду набирали», «В магазинах нет воды, из Москвы приходится везти по 10 литров», «Еще и электричество отключили», — прокомментировали местные жители.

В Единой дежурно-диспетчерской службе по Люберцам в четверг, 27 апреля, «Мосленте» сообщили, что водо- и энергоснабжение восстановлено в полном объеме. «Только школы пока на удаленке — Роспотребнадзор должен проверить качество воды», — сообщили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что часть подмосковных Люберец затопило фекалиями после прорыва канализационного коллектора. Последствия затопления города попали на видео.