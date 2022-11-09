Житель Подмосковья застрелил собутыльницу из охотничьего ружья

Житель Подмосковья в ссоре застрелил собутыльницу из охотничьего ружья, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 8 ноября 2022 года в дневные часы между подозреваемым и его знакомой в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина взял охотничье ружье и произвел выстрел в знакомую», — говорится в сообщении.

По данным СК, женщина скончалась от полученных ранений. Очевидцы происшествия вызвали скорую и полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего обвиняемого на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее житель Подмосковья застрелил собутыльников из ружья. По данным СК, в субботу, 22 октября, ночью находящийся в состоянии алкогольного опьянения в частном доме подозреваемый вступил в конфликт с двумя знакомыми.