Педофилы организовали «школу секса» для российских детей

Виртуальную «школу секса» организовали педофилы для российских девочек 10-11 лет. Их жертвой стала в том числе пятиклассница из Москвы, сообщает Telegram-канал Baza.

Мать девочки нашла в телефоне дочери ее интимные видео и откровенные переписки со взрослыми мужчинами. Школьница также состояла в групповом чате под названием «Школа секса» вместе с другими сверстницами. С девочками общались пятеро мужчин, один из которых давал детям задания снимать себя на видео и отправлять кадры в чаты для получения оценок.

На данный момент неясно, как пострадавшие познакомились со злоумышленниками и попали в чат. Расследованием дела занялись правоохранители, уточнил источник.

Ранее в Москве педофил снял стрим с надругательством над несовершеннолетней. В полицию обратился отец пострадавшей.