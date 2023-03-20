Охранник-эксгибиционист развратил двух школьниц в Подмосковье

На фабрике по производству игрушек в подмосковном Подольске задержали охранника-эксгибициониста, сообщает MK.RU. Мужчина совершил развратные действия в отношении двух школьниц.

Девочки 14 и 12 лет стояли на остановке общественного транспорта рядом с фабрикой. В это время подозреваемый вышел из сторожки на улицу и обнажился перед подростками.

Школьницы сняли мужчину на видео и показали ролик родителям. Эксгибициониста задержали в тот же день, им оказался ранее судимый 62-летний россиянин. Возбуждены уголовные дела по статьям 122 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК России.

Ранее правильную модель поведения при встрече с эксгибиционистом описала врач-психотерапевт Елена Малахова. Она посоветовала игнорировать людей, демонстрирующих прохожим половые органы.