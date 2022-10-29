Люди
13:09, 29 октября 2022
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Оксана Федорова раскрыла способ борьбы с комплексами

Оксана Федорова раскрыла способ борьбы с комплексами
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Способ борьбы с комплексами раскрыла в интервью «Мосленте» телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. По ее словам, в юности она сомневалась в себе.

Федорова пояснила, что в основном ее комплексы были связаны «с внутренней оценкой собственных возможностей». К примеру, какое-то время после обретения популярности ей сложно давались выступления на различных мероприятиях и коммуникация с людьми. Однако неуверенность в себе прошла по мере обретения опыта.

«В основе всех комплексов лежит неуверенность в себе. Именно те сферы, в которых вы чувствуете себя "не в своей тарелке" и надо прокачивать, выходить из зоны комфорта, постоянно учиться чему-то новому, чтобы стать лучшей версией себя», — заявила бывшая «Мисс Вселенная».

Ранее Федорова назвала главные сложности в воспитании детей. По ее мнению, основные трудности заключаются в наличии фастфуда и гаджетов.

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