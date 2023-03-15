Оксана Самойлова предрекла популярность блога своих детей

О помощи своим детям стать популярными видеоблогерами рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова. Она решила развивать детский видеоблог.

«Сейчас есть уникальный шанс понаблюдать за тем, как из ничего вырастает что-то масштабное. У детей сейчас 28 тысяч подписчиков на канале, но это моя аудитория. Я могу дать гарантии, что их канал через два-три года будет одним из самых популярных детских каналов в России, если им не надоест», — дала прогноз знаменитость.

По словам Самойловой, она не рекламирует видеоблог детей, поскольку не видит в этом смысла. Им нужна своя аудитория — детская. Помощь в развитии блога оказывает менеджер, который провел необходимую аналитику. Они договорились, что дети не будут играть на камеру, а останутся самими собой.

Ранее Оксана Самойлова подарила детям машину. Это оказался китайский электрический автомобиль.