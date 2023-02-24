Оксана Самойлова подарила детям дорогой электрокар
Дорогой электрокар подарила своим детям популярная модель и блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Саму машину и реакцию наследников на него она показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Как-то так вышло, что сегодня я сделаю детям самый дорогой и большой подарок в их жизни», — с таких слова Самойлова начала свой рассказ.
Она объявила детям, что этот подарок нельзя занести в дом, что он будет всегда находиться на улице, и попросила их предположить, что это. Дерево, лемур, тигр и кит — такие варианты выдали наследники модели. Когда же они увидели машину — китайский аналог Rolls-Royce — их эмоции были смешанными.
«Киту, тигру и лемуру они обрадовались бы больше, естественно. Но этот подарок гораздо полезнее. Большую часть времени эта машина будет катать детей по школам, кружкам и развивашкам», — заметила Самойлова.
Модель рассказала, что мечтала купить такой электрокар с лета прошлого года.
Ранее Самойлова опубликовала видео из спортзала. Знаменитость возобновила тренировки после длительного перерыва.