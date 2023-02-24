Оксана Самойлова подарила детям дорогой электрокар

Она объявила детям, что этот подарок нельзя занести в дом, что он будет всегда находиться на улице, и попросила их предположить, что это. Дерево, лемур, тигр и кит — такие варианты выдали наследники модели. Когда же они увидели машину — китайский аналог Rolls-Royce — их эмоции были смешанными.

«Киту, тигру и лемуру они обрадовались бы больше, естественно. Но этот подарок гораздо полезнее. Большую часть времени эта машина будет катать детей по школам, кружкам и развивашкам», — заметила Самойлова.

Модель рассказала, что мечтала купить такой электрокар с лета прошлого года.

Ранее Самойлова опубликовала видео из спортзала. Знаменитость возобновила тренировки после длительного перерыва.