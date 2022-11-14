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11:18, 14 ноября 2022
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Оксана Самойлова показала платье для второй свадьбы

Оксана Самойлова показала платье для второй свадьбы
Фото: @samoylovaoxana

Свадебное платье для повторного бракосочетания с рэпером Джиганом показала блогерша Оксана Самойлова. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда собирается второй раз выйти замуж в платье в пол с длинным шлейфом и без рукавов. Образ Самойлова дополнит кружевной фатой. «Настоящее платье принцессы», — заявила блогерша.

Официально звездная чета узаконила отношения 12 декабря 2012 года. Тогда рэпер и блогерша не стали играть пышную свадьбу, поэтому торжество с размахом запланировано на десятилетнюю годовщину брака.

Ранее Джиган объяснил свое решение вступить в 2012 году в брак с Самойловой. «Дата классная была, числа терялись. 12.12.12 — это была последняя красивая дата в этом столетии», — признался рэпер.

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