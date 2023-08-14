07:25, 14 августа 2023
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Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Блогер Оксана Самойлова снялась в бикини у водопада.
Кадр: @samoylovaoxana
Видео у водопада в бикини опубликовала блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (_ соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена_). Звезда отправилась на отдых с мужем и детьми.
Самойлова снялась на видео в красно-черном бикини на фоне воды. «Немного съемочной магии и выглядит красиво», — написала она.
Звезда также пожаловалась, что водопад не произвел на нее ожидаемого впечатления. «Он оказался крошечным. Купаться там негде. Дети в луже посидели и все», — рассказала она.
Ранее Самойлова опубликовала видео стрип-танца.