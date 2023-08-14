Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Самойлова снялась на видео в красно-черном бикини на фоне воды. «Немного съемочной магии и выглядит красиво», — написала она.

Звезда также пожаловалась, что водопад не произвел на нее ожидаемого впечатления. «Он оказался крошечным. Купаться там негде. Дети в луже посидели и все», — рассказала она.

Ранее Самойлова опубликовала видео стрип-танца.