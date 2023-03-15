Оксана Самойлова сообщила о проблемах со здоровьем

Звезда пожаловалась подписчикам на слезящиеся глаза, красные пятна на лице, головную боль и чувств сдавливания в висках. Самойлова померила артериальное давление и продемонстрировала показатели тонометра: 98 на 78. Позднее она вызвала врачей и опубликовала видео из машины скорой помощи.

Ранее в проблемах со здоровьем признался муж Самойловой Джиган. Артист подтвердил информацию, что проходит лечение в столичном медучреждении.