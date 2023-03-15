Люди
20:37, 15 марта 2023
1 мин.

Оксана Самойлова сообщила о проблемах со здоровьем

Оксана Самойлова вызвала скорую помощь из-за головной боли.

Оксана Самойлова сообщила о проблемах со здоровьем
Кадр: @samoylovaoxana

О проблемах со здоровьем сообщила блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда пожаловалась подписчикам на слезящиеся глаза, красные пятна на лице, головную боль и чувств сдавливания в висках. Самойлова померила артериальное давление и продемонстрировала показатели тонометра: 98 на 78. Позднее она вызвала врачей и опубликовала видео из машины скорой помощи.

Ранее в проблемах со здоровьем признался муж Самойловой Джиган. Артист подтвердил информацию, что проходит лечение в столичном медучреждении.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.