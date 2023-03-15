20:37, 15 марта 2023
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Оксана Самойлова сообщила о проблемах со здоровьем
Оксана Самойлова вызвала скорую помощь из-за головной боли.
Кадр: @samoylovaoxana
О проблемах со здоровьем сообщила блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Звезда пожаловалась подписчикам на слезящиеся глаза, красные пятна на лице, головную боль и чувств сдавливания в висках. Самойлова померила артериальное давление и продемонстрировала показатели тонометра: 98 на 78. Позднее она вызвала врачей и опубликовала видео из машины скорой помощи.
Ранее в проблемах со здоровьем признался муж Самойловой Джиган. Артист подтвердил информацию, что проходит лечение в столичном медучреждении.