Олег Газманов поделился формулой поддержания здоровья в 71 год

Формулой поддержания здоровья в 71 год в YouTube-шоу актера Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» поделился народный артист России Олег Газманов. Он посоветовал мужчинам ежедневно заниматься спортом.

По словам певца, в этом отлично помогут кардиотренировки, теннис, занятия на тренажерах и другие активности. Газманов подчеркнул, что сам он ежедневно начинает свой день с 15-минутной зарядки, упражнения для которой разрабатывал лично под себя.

Ранее музыкант, поэт, актер и телеведущий Родион Газманов рассказал о методах воспитания его знаменитых родителей и о том, как он стал самостоятельным.