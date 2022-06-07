Олег Газманов резко высказался об уехавшей из России Чулпан Хаматовой

Об уехавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой резко высказался на пресс-конференции МИА «Россия сегодня» певец Олег Газманов.

«Уехать из страны и там гадить еще за то, чтобы получить какое-то положение в этой стране чужой? С одной стороны, жалко ее, а с другой — гадко. Даже не знаю, что больше. Скорее гадко все-таки. Если, допустим, ты не согласен со страной и хочешь где-то в другом месте жить, мы открыты. Можно спокойно уехать. И живи, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на целую родину — это предать свою мать, родителей и друзей. Откажись и молча уезжай», — высказался артист.

По словам Газманова, это похоже на попытку получить какую-то подачку от принимающей стороны, которая ненавидит твою родину. «Я бы не хотел в таком положении оказаться никогда и никому не желаю», — сказал певец.

Ранее Иван Охлобыстин высказался об уехавших за границу российских звездах. В разговоре он упомянул актрису Чулпан Хаматову, режиссера Ренату Литвинову, певицу Земфиру, телеведущую Ксению Собчак, а также Аллу Пугачеву и Максима Галкина.