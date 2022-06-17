Ольга Бузова надолго покинула Россию

Популярная российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова покинула Россию. Об этом она написала на своей личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Бузова опубликовала фотографию из столичного аэропорта Домодедово.

«Меня не будет полтора месяца… Путешествия меня всегда вдохновляют, но, в то же время, всегда очень волнительно. У меня сейчас двоякое ощущение… Очень хочется уехать, и знаю, что очень буду скучать», — поделилась она с подписчиками. Бузова уточнила, что так надолго из страны она прежде никогда не улетала.

Артистка отметила, что перед поездкой сделала все запланированные дела: полностью оплатила ремонт своей московской квартиры, который уже вот-вот закончат, и поцеловала нос своей собаки. «Приехала в аэропорт зареванная», — добавила Бузова.

Ранее стало известно, что телеведущая Регина Тодоренко с мужем певцом Владом Топаловым и трехлетним сыном улетели в Канаду.