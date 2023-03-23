Ольга Бузова показала белье на фото с горнолыжного склона

Белье на фото с горнолыжного склона показала певица и телеведущая Ольга Бузова. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«"Альпика" (российский горнолыжный курорт, прим. «Мосленты») встретила меня тяжелым, мокрым снегом, но не на ту напала. Вот она я. На Красной Поляне, уже ставшей родной, закрываю лыжный сезон», — написала под постом знаменитость.

Бузова позировала на склоне. Она появилась перед камерой в горнолыжном костюме салатового цвета. При этом артистка расстегнула куртку и кофту, продемонстрировав бюстгальтер ярко-салатового цвета. Образ дополнили шлем и горнолыжные очки.

Подписчики обратили внимание на темные и широкие брови артистки. «Бровиста меняй срочно», «Что-то с бровями нужно делать», «Что за шерсть на бровях?», «Брови абзац. Гюльчатай», «Брежнев отдыхает», «Брови как у майского жука», — раскритиковали юзеры.

«У вас какое-то одутловатое лицо», «Такое ощущение, что пьяная», «Как будто в запое была», «Кажется, у вас похмелье», «Заметно, что с бодуна», «Это возраст или алкоголь? Вид потасканный», «Что-то не очень выглядите», «Напоминаете моего соседа наутро после пьянки», — прокомментировали фото фолловеры.

Ранее россияне раскритиковали брови Ольги Бузовой.