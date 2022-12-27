16:06, 27 декабря 2022
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Ольга Бузова показала фигуру на фото из бани
Кадр: @buzova86
Фигуру на фотографии из бани показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Ольга Бузова .
«Я хотела похудеть к Новому году, но как получилось. Я поправилась, поэтому я очень рассчитываю на сегодняшнюю баню», — рассказала подписчикам звезда. На кадрах из парной Бузова позирует в коричневом раздельном купальнике с ярким принтом и в белом полотенце. Для похода в баню певица надела шапочку из войлока.
Кадр: @buzova86
Ранее фото в купальнике показала 45-летняя актриса Анфиса Чехова. Знаменитость устроила фотосессию на одном из пляжей на Багамских островах.