Ольга Бузова показала фигуру на фото из бани

Фигуру на фотографии из бани показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Ольга Бузова .

«Я хотела похудеть к Новому году, но как получилось. Я поправилась, поэтому я очень рассчитываю на сегодняшнюю баню», — рассказала подписчикам звезда. На кадрах из парной Бузова позирует в коричневом раздельном купальнике с ярким принтом и в белом полотенце. Для похода в баню певица надела шапочку из войлока.