Ольга Бузова пожаловалась на недомогание

На недомогание пожаловалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и телеведущая Ольга Бузова. Артистка рассказала, что от усталости и стресса плохо спит и ест.

«Валюсь с ног, сил нет, есть не могу. Но знаю, что приеду домой и просто не усну. Видимо, организм просто истощен от усталости, стресса и так далее. Времени на отпуск нет. Срочно ищу свободные даты в этом месяце, чтобы улететь и отключить телефон хотя бы на несколько дней», — сообщила Бузова.

Знаменитость отметила, что подписчики активно помогают советами справиться с бессонницей. Но, по ее словам, ей не помогают ни таблетки мелатонина, ни чай с ромашкой, ни просмотр фильмов.

Ранее Ольга Бузова назвала свое место силы.