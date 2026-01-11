Ольга Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова раскритиковала тех, кто жалуется на количество выпавших осадков в Москве. Об этом она высказалась в сторис в своем Instagram-аккаунте (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ало, мы живем в России и зимой у нас снег и бывают снегопады. И это нормально, нужно быть к этому готовым, всем. Я была готова, резину поменяла, заранее выезжаю, чтобы в пробках не стоять, рассчитываю свое время, одеваюсь тепло ... А почему все другие в шоке?» — заявила телеведущая. Также она отметила, что происходящее ее больше веселит, чем расстраивает.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил о превышении высоты снежного покрова климатической нормы и спрогнозировал повышение высоты сугробов на 2-4 сантиметра из -за очередного южного циклона.