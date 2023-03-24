Певица и телеведущая Ольга Бузова разделась на горнолыжном склоне в Красной Поляне. Соответствующие фотографии она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я обожаю лыжи. Катание на лыжах — это битва с самим собой, всегда на грани невозможного. Особенно сейчас, когда снег мокрый, под ногами бугры, палки, земля. Но самое главное — это должно доставлять удовольствие и радость. Все в жизни должно быть в кайф. Я просто нереально насладилась каткой, видами и свежим воздухом», — написала знаменитость.

Артистка позировала на горнолыжном склоне, раздевшись по пояс. Ее розовый горнолыжный костюм был спущен до талии, а из одежды на теле осталось только нижнее белье — спортивный топ.

«В Африке была в теплых ботинках, а в снежных горах — в топике. У меня когнитивный диссонанс», «Это прикол такой — в горах раздеваться до нижнего белья?», «Что в Африке, что в снегах, вам лишь бы оголиться», — написали пользователи сети.

Ранее россияне раскритиковали брови Ольги Бузовой.