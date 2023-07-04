Ольга Орлова ответила на вопрос о лишнем весе после родов

На вопрос о лишнем весе после родов ответила 45-летняя певица Ольга Орлова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она заявила о планах сбросить еще три килограмма.

Звезда сообщила, что практически вернулась к своему весу до рождения дочери, которая появилась на свет в феврале 2023 года. «Остались самые сложные три килограмма», — написала Орлова.

Ранее певица поделилась личными способами сохранить тело в хорошей форме. «Я ем абсолютно все, но, чтобы держать себя в форме, стараюсь калорийные блюда есть понемножку», — заявила артистка.