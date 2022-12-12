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11:42, 12 декабря 2022
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Ольга Орлова раскрыла свой вес в третьем триместре беременности

Ольга Орлова раскрыла свой вес в третьем триместре беременности
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Свой вес в третьем триместре беременности раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

В рамках рубрики «Вопрос/ответ» знаменитость отвечала на вопросы фолловеров. Одна из подписчиц поинтересовалась у Орловой, какой вес она набрала за семь месяцев беременности. «Я прибавила 12 килограммов. Уже становится тяжеловато долго сидеть и ходить. Но долго лежать — не про меня. Так что приходится чередовать», — призналась телеведущая.

Ранее Орлова объяснила меняющуюся форму живота. «Есть одежда обтягивающая, а есть свободная, и, вероятно, живот смотрится по-разному», — ответила она в сторис заподозрившим ее в фейковой беременности юзерам.

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