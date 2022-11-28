Беременная Орлова объяснила меняющуюся форму живота

Меняющуюся форму своего живота объяснила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Есть одежда обтягивающая, а есть свободная, и, вероятно, живот смотрится по-разному», — ответила она в сторис заметившему разную форму и положении ее живота на разных снимках фолловеру.

В другой истории 45-летняя Орлова призналась, что больше всего ее раздражают просьбы не верящих в ее беременность людей показать живот без одежды.

Ранее Орлова сообщила о набранном за период беременности весе. Публикацию она подкрепила фото в бархатном халате.