Ольга Орлова рассказала о самочувствии в третьем триместре беременности

О самочувствии в третьем триместре беременности рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«Я хорошо себя чувствую. У меня нет тонуса. У меня уже нет токсикоза. Я абсолютно здорова. Даже до сих пор вожу машину. Прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо», — написала знаменитость.

По словам Орловой, ее беспокоит только ринит беременных, отеки и поясница, на которую на большом сроке идет сильная нагрузка.

Ранее беременная Орлова раскрыла предположительный месяц родов. Орлова отметила, что точную дату ПДР и текущую неделю беременности называть не намерена.