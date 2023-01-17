Люди
13:27, 17 января 2023
1 мин.

Ольга Орлова рассказала о самочувствии в третьем триместре беременности

Ольга Орлова рассказала о самочувствии в третьем триместре беременности
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

О самочувствии в третьем триместре беременности рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«Я хорошо себя чувствую. У меня нет тонуса. У меня уже нет токсикоза. Я абсолютно здорова. Даже до сих пор вожу машину. Прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо», — написала знаменитость.

По словам Орловой, ее беспокоит только ринит беременных, отеки и поясница, на которую на большом сроке идет сильная нагрузка.

Ранее беременная Орлова раскрыла предположительный месяц родов. Орлова отметила, что точную дату ПДР и текущую неделю беременности называть не намерена.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.