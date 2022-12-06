Беременная Орлова раскрыла предположительный месяц родов

Предположительный месяц родов раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«Рожать мне в феврале. Девочка будет водолеем. Надеюсь, все будет по плану и в срок. Мы с доктором будем смотреть на состояние ребенка и мое состояние», — сказала знаменитость.

Орлова отметила, что точную дату ПДР и текущую неделю беременности называть не намерена. Она не хочет, чтобы все высчитывали дату зачатия. «Я беременна в том возрасте, когда нужно аккуратно относиться к этому числу», — добавила телеведущая.

Ранее Ольга Орлова раскрыла свой вес в третьем триместре беременности. «Уже плюс 11 килограммов!» — сказала артистка, встав на весы, и продемонстрировала фолловерам цифры на устройстве.