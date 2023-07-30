Ольга Орлова сделала заявление о хейтерах

«Нет, мужиков я не отметаю, мужиков тоже полно таких, но все же женщины более склочные и считают своим долгом это высказать», — добавила артистка.

Орлова рассказала, что в ее жизни есть две женщины, которые с завидной регулярностью комментируют каждую ее публикацию в сети, и все время их что-то не устраивает — даже в самых обыденных вещах. «Не угодила им нигде», — отметила знаменитость.

Ранее Орлова заявила об отсутствии времени на послеродовую депрессию.