Ольга Орлова сделала заявление о хейтерах
Телеведущая Орлова заявила, что хейтерами чаще становятся женщины.
Заявление о хейтерах сделала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица и телеведущая Ольга Орлова. Она заявила, что хейтерами чаще становятся женщины.
Я уверена, что в принципе хейтеры есть у каждого человека. Вне зависимости от того, популярный он или нет. Я уверена, что хейтеры есть среди соседей, среди одноклассников или коллег по работе. Всегда найдутся неудовлетворенные, злые бабы, которые любят подгадить… В основном хейтеры — это, конечно, женщины, почему-то так сложилось исторически
«Нет, мужиков я не отметаю, мужиков тоже полно таких, но все же женщины более склочные и считают своим долгом это высказать», — добавила артистка.
Орлова рассказала, что в ее жизни есть две женщины, которые с завидной регулярностью комментируют каждую ее публикацию в сети, и все время их что-то не устраивает — даже в самых обыденных вещах. «Не угодила им нигде», — отметила знаменитость.
Ранее Орлова заявила об отсутствии времени на послеродовую депрессию.