Ольга Орлова ответила на вопрос о послеродовой депрессии

На вопрос о послеродовой депрессии ответила подписчику 45-летняя певица Ольга Орлова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она заявила об отсутствии времени на хандру после появления ребенка.

«Для депрессии не осталось времени. Я через две недели после родов уже работала», — отметила Орлова.

Ранее певица ответила на вопрос о лишнем весе. Она сообщила, что практически вернулась в прежнюю форму после рождения дочери, которая появилась на свет в феврале 2023 года.