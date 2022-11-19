Ольга Орлова сообщила о набранном за период беременности весе

О набранном за период беременности весе сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Уже плюс десять килограммов!» — написала она в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков. Она подкрепила публикацию своим фото в бархатном халате.

Ранее беременная Орлова высказалась о суррогатном материнстве. Она посоветовала фолловерам использовать точные формулировки в обсуждении этой темы.