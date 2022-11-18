Беременная Ольга Орлова высказалась о суррогатном материнстве

О суррогатном материнстве высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 45-летняя беременная певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Вы бы признались, что ждете ребенка от суррогата?» — обратился к звезде один из подписчиков. «Мне сложно абстрактно рассуждать, призналась бы или нет. Думаю, сказала бы честно. Но уж точно не стала бы никого осуждать», — написала артистка.

Кроме того, Орлова посоветовала фолловерам использовать точные формулировки в обсуждении этой темы. «Не "от суррогата". Суррогатная мама вынашивает чужого ребенка! Ей подсаживают эмбрион биологических родителей! Это важно понимать», — заявила она.

Ранее Орлова объяснила свое решение родить в 45 лет. «Я встретила мужчину своей мечты», — заявила артистка.