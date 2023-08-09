Ольга Орлова показала фигуру через полгода после родов

Пляжное фото через полгода после родов показала подписчикам в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

Знаменитость сделала селфи на пляже, лежа на шезлонге. Она сфотографировалась в раздельном купальнике розового цвета, из аксессуаров надела браслет и подвеску, а волосы забрала назад.

Орлова стала матерью во второй раз 6 февраля 2023 года. Она родила дочь, ее назвали Анной.

Ранее Ханна показала фигуру в купальнике через пять месяцев после родов.