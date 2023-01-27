45-летняя беременная Ольга Орлова показала свое лицо после ночного сна

Свое лицо после ночного сна показала 45-летняя беременная Ольга Орлова. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость сняла сторис из ванной. В ролике она запечатлена без макияжа, с собранными волосами.

«Всем доброе утро! Кто там говорил, что у меня лицо не отекает, губы не расплылись, нос не расплылся. Сглазили? Вот смотрите. Уже все выдает. Реально стараюсь уже не пить на ночь, но все равно лицо отекает, к сожалению», — пожаловалась знаменитость и отметила, что для борьбы с отеками она пользуется специальными масками.

Ранее Ляйсан Утяшева тоже поделилась лайфхаками по борьбе с отеками.