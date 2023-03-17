Ольга Серябкина улетела из России

О своем отлете из России сообщила в личном Telegram-канале певица Ольга Серябкина. Она отправилась в Дубай.

«Мама, я в Дубае! Решила, что вместо того чтобы пить витамин D, лучше поехать и принять солнечные ванны», — написала Серябкина. К посту она прикрепила серию снимков в ультракоротком топе.

«А в Дубае можно женщине в таком виде ходить?» — задался вопросом один из юзеров. Но большинство подписчиков артистки одобрили ее внешний вид и решение отдохнуть.

Ранее о своем отлете из России сообщила популярная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Она опубликовала видео из отпуска на Мальдивах.