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13:55, 11 марта 2023
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Анна Семенович улетела из России

Анна Семенович показала видео из отпуска на Мальдивах.

Анна Семенович улетела из России
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О своем отлете из России сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Она опубликовала видео из отпуска на Мальдивах.

«Я на Мальдивах! Это круто! Я счастлива! Я мечтала об этом отпуске целый месяц, и вот наконец я здесь!» — поделилась эмоциями артистка. Она показала себя в пляжной одежде на фоне океана.

Семенович призналась, что очень счастлива, и пообещала фолловерам регулярно делиться с ними солнечными фотографиями.

«Отличного отдыха!», «Кайфуйте, Анечка!», «Обожаем вас за ваш позитив!» — отреагировали на увиденное поклонники певицы.

Ранее 43-летняя Семенович призналась в попытках забеременеть от нового возлюбленного. Она уточнила, что мечтает о дочери.

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