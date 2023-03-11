Анна Семенович улетела из России
Анна Семенович показала видео из отпуска на Мальдивах.
О своем отлете из России сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Она опубликовала видео из отпуска на Мальдивах.
«Я на Мальдивах! Это круто! Я счастлива! Я мечтала об этом отпуске целый месяц, и вот наконец я здесь!» — поделилась эмоциями артистка. Она показала себя в пляжной одежде на фоне океана.
Семенович призналась, что очень счастлива, и пообещала фолловерам регулярно делиться с ними солнечными фотографиями.
«Отличного отдыха!», «Кайфуйте, Анечка!», «Обожаем вас за ваш позитив!» — отреагировали на увиденное поклонники певицы.
Ранее 43-летняя Семенович призналась в попытках забеременеть от нового возлюбленного. Она уточнила, что мечтает о дочери.