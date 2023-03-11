Анна Семенович улетела из России

О своем отлете из России сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Она опубликовала видео из отпуска на Мальдивах.

«Я на Мальдивах! Это круто! Я счастлива! Я мечтала об этом отпуске целый месяц, и вот наконец я здесь!» — поделилась эмоциями артистка. Она показала себя в пляжной одежде на фоне океана.