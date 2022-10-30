Ведущий «Модного приговора» назвал омолаживающий предмет гардероба

Омолаживающий предмет гардероба назвал в интервью «7дней.ru» историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. В пример он привел журналистку Екатерину Андрееву, в повседневной жизни часто отдающую предпочтение джинсовой одежде.

«Короткая джинсовая куртка. Дамы 50+, вам просто необходимо взять этот прием на вооружение. Если хотите выглядеть моложе, носите не обтягивающие, но объемные молодежные вещи из денима», — порекомендовал эксперт.

Ранее Васильев в качестве примера, как следует одеваться женщинам старше 50 лет, привел стиль популярной актрисы Инги Оболдиной. По его словам, зрительно убрать лишние килограммы помогает наличие баски на юбке, вертикальные линии в одежде и одежда с абстрактным рисунком.