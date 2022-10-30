Люди
20:04, 30 октября 2022
1 мин.

Ведущий «Модного приговора» назвал омолаживающий предмет гардероба

Ведущий «Модного приговора» назвал омолаживающий предмет гардероба
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Омолаживающий предмет гардероба назвал в интервью «7дней.ru» историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. В пример он привел журналистку Екатерину Андрееву, в повседневной жизни часто отдающую предпочтение джинсовой одежде.

«Короткая джинсовая куртка. Дамы 50+, вам просто необходимо взять этот прием на вооружение. Если хотите выглядеть моложе, носите не обтягивающие, но объемные молодежные вещи из денима», — порекомендовал эксперт.

Ранее Васильев в качестве примера, как следует одеваться женщинам старше 50 лет, привел стиль популярной актрисы Инги Оболдиной. По его словам, зрительно убрать лишние килограммы помогает наличие баски на юбке, вертикальные линии в одежде и одежда с абстрактным рисунком.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.