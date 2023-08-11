Онколог назвал признаки злокачественных родинок
Онколог Пильх назвал асимметрию и неоднородный окрас признаками злокачественных родинок.
Основные признаки злокачественных родинок, а также причины возникновения меланомы назвал в беседе с «Мослентой» врач-онколог высшей категории, онкохирург медицинского центра «СМ-Клиника» Михаил Пильх. Он уточнил, что меланома не всегда возникает из родинки, но первым и главным ее признаком считается изменение уже существующей родинки или появление на коже пигментированного новообразования, которого раньше не было.
Нормальные родинки, как правило, овальные или круглые, с четкой границей, по размеру не больше карандашного ластика. Конечно, бывают исключения из правил, и даже необычная по виду родинка может не представлять никакой опасности. Но я бы рекомендовал не рисковать и обратиться к врачу, чтобы быть уверенными в том, что все в порядке
Михаил Пильх
врач-онколог
Среди главных признаков злокачественных родинок врач назвал:
- асимметрию, когда половинки родинки на вид разные;
- края, которые могут быть неровными, зубчатыми или как бы расплывающимися на коже;
- окраску пятнистую и неоднородную;
- размер больше шести миллиметров (такие родинки всегда требуют пристального внимания специалиста);
- динамику, то есть изменения, которые происходят с родинкой.
Любой из перечисленных признаков — повод поговорить с врачом и пройти обследование. Очень важно не откладывать визит на более подходящее время, а прийти в клинику как можно скорее, так как в случае со злокачественными новообразованиями быстрое реагирование имеет решающее значение
Одним из основных факторов риска здесь становятся УФ-лучи — именно поэтому летом о меланоме вспоминают чаще, чем когда-либо. В группе риска — люди со светлой кожей, которая более восприимчива к солнцу, и, как следствие, чаще сгорает, люди с многочисленными солнечными ожогами в анамнезе, а также те, кто загорает чрезмерно и бесконтрольно.
Пильх добавляет, что есть и вторая большая группа факторов, которые с солнцем уже не связаны.
В группе риска также находятся люди, на теле которых большое количество родинок, люди с семейной историей меланомы, особенно у кровных родственников, и пациенты с ослабленной иммунной системой, например, из-за серьезного хронического заболевания и продолжительной болезни
Для профилактики специалист не советует загорать в пиковые часы с 10:00 до 16:00, когда солнце особенно агрессивно. Кроме того, не нужно забывать использовать солнцезащитный крем с SPF не меньше 30, нанося его щедрым слоем перед выходом на улицу. Также врач рекомендует отказаться от солярия и не забывать закрывать тело одеждой в солнечный день.
Если у вас много родинок или если у кого-то из ваших близких родственников была меланома, необходимо регулярно бывать на профилактических осмотрах у врача. Даже если нет жалоб — рекомендую делать это раз в год. Если жалобы есть или вы заметили какие-то изменения на коже — сразу, как только они появились. Именно такой подход позволит вам точно знать, что поводов для беспокойства нет
Ранее онколог Утяшев предупредил о повышенном риске развития меланомы у офисных работников.