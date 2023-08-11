Онколог назвал признаки злокачественных родинок

Одним из основных факторов риска здесь становятся УФ-лучи — именно поэтому летом о меланоме вспоминают чаще, чем когда-либо. В группе риска — люди со светлой кожей, которая более восприимчива к солнцу, и, как следствие, чаще сгорает, люди с многочисленными солнечными ожогами в анамнезе, а также те, кто загорает чрезмерно и бесконтрольно.

Пильх добавляет, что есть и вторая большая группа факторов, которые с солнцем уже не связаны.