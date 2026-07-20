Онколог поставила точку в спорах о необходимости вакцинации от ВПЧ
Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) — ключевая мера профилактики онкологических заболеваний. Онкогенные штаммы ВПЧ вызывают рак шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена, а также опухоли языка и губ, предупредила в беседе с «Мослентой» врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.
Статистика показывает, что значительная часть населения сталкивается с ВПЧ в течение жизни, причем многие даже не подозревают о том, что являются носителями, до появления серьезных осложнений. Именно поэтому профилактика должна носить массовый характер
Виолетта Пурцхванидзе
Доктор пояснила, что современные вакцины не содержат ДНК вируса, а лишь его белковые фрагменты. Они обучают иммунную систему вырабатывать Т-клетки для нейтрализации инфекции, поэтому безопасны, не могут вызвать болезнь и не влияют на репродуктивную функцию.
На данный момент в России используются препараты «Церварикс» и «Гардасил-4». Схема включает три дозы: первая, вторая через два месяца и третья через четыре месяца после второй. Иммунитет формируется за полгода. Прививаться следует как девочкам, так и мальчикам до начала половой жизни (9-14 лет), когда достаточно двух доз. Для лиц, уже ведущих половую жизнь, перед вакцинацией рекомендуется сдать анализ на наличие ВПЧ: если вирус не обнаружен, прививка будет максимально эффективной.
Вакцина предотвращает заражение новыми штаммами, но не лечит уже имеющуюся инфекцию
Страхи перед прививкой, подчеркивает Пурцхванидзе, основаны на мифах из интернета, тогда как многолетние исследования подтверждают ее высокую эффективность при минимальных побочных эффектах.
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