Онколог поставила точку в спорах о необходимости вакцинации от ВПЧ

Доктор пояснила, что современные вакцины не содержат ДНК вируса, а лишь его белковые фрагменты. Они обучают иммунную систему вырабатывать Т-клетки для нейтрализации инфекции, поэтому безопасны, не могут вызвать болезнь и не влияют на репродуктивную функцию.

На данный момент в России используются препараты «Церварикс» и «Гардасил-4». Схема включает три дозы: первая, вторая через два месяца и третья через четыре месяца после второй. Иммунитет формируется за полгода. Прививаться следует как девочкам, так и мальчикам до начала половой жизни (9-14 лет), когда достаточно двух доз. Для лиц, уже ведущих половую жизнь, перед вакцинацией рекомендуется сдать анализ на наличие ВПЧ: если вирус не обнаружен, прививка будет максимально эффективной.