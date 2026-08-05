Онколог предупредила об опасности домашнего ухода за кожей лица

Даже незначительные на первый взгляд повреждения — царапины, порезы, расчесы — могут стать отправной точкой для развития серьезных дерматологических проблем. Открытая раневая поверхность лишается естественной защиты, что делает ее идеальной средой для колонизации условно-патогенной микрофлоры. При отсутствии адекватной обработки и ухода существует риск перехода локального воспаления в распространенный процесс, вплоть до формирования абсцессов или флегмон. Особенно опасны травмы в зонах с интенсивным кровоснабжением, например, в области лица, где инфекция способна быстро распространяться по сосудистому руслу.

Дополнительную угрозу представляет привычка самостоятельно удалять высыпания или использовать нестерильные инструменты для косметических манипуляций. Такие действия не только усиливают травматизацию, но и способствуют заносу инфекции в более глубокие слои кожи. В ряде случаев, подчеркнула специалист, это приводит к формированию поствоспалительных рубцов и стойкой дисхромии, коррекция которых требует длительного и дорогостоящего лечения. Поэтому любая травма, независимо от ее размера, должна рассматриваться как потенциальный фактор риска, требующий внимательного отношения и, при необходимости, консультации специалиста.

Использование неподходящих средств для умывания, например, с высоким pH или агрессивными ПАВ, способно усугубить уже имеющееся повреждение барьера. В сочетании с интенсивными пилингами это создает эффект суммирования негативного воздействия, когда кожа теряет способность к саморегуляции и становится гиперреактивной. Важно подбирать продукты, ориентируясь не на маркетинговые обещания, а на реальные потребности кожного покрова и рекомендации дерматологов.

Не менее важно соблюдение правил асептики при проведении любых манипуляций в домашних условиях. Применение нестерильных салфеток, повторное использование одноразовых инструментов или пренебрежение обработкой рук могут привести к инфицированию даже минимальных повреждений, заключила она.

Ранее москвичей предупредили о том, что жесткие мочалки, щетки и скрабы при использовании летом в жару могут повлечь за собой травмы кожи.