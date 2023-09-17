Названы популярные в Москве онлайн-профессии

Популярные в Москве онлайн-профессии назвала «Мосленте» ментор, создатель программы наставничества NY Анастасия Лукиных. По ее словам, доход столичного продюсера составляет от нескольких сотен до миллионов рублей.

«Продюсеры работают с онлайн-школами, экспертами, помогают создать актуальный и востребованный продукт, который принесет продажи. Для успеха потребуется опыт и знания в области рекламы, менеджмента, творческий подход, а также компетенции в той сфере, где собираетесь работать», — сказала Лукиных, отметив, что средний доход в этой сфере указать сложно.

Востребованы и наставники, разбирающиеся в определенной отрасли и направляющие новичков. Прибыль от такого вида деятельности может быть от 500 тысяч до миллионов рублей.

20 процентов от оборота обычно зарабатывает специалист по маркетплейсам, который занимается продажами товаров, их продвижением на площадках, становится наставником для начинающих менеджеров.

На 110-150 тысяч рублей в месяц может рассчитывать специалист по ИИ. Он проектирует системы ИИ и обучает его распознаванию голосов, текстов, изображений и других данных. Плюсом будет, если человек умеет работать с популярной нейросетью ChatGPT и с ее помощью создавать сценарии для reels, контент для постов.

Проджект-менеджер может зарабатывать 100-150 тысяч рублей за управление проектами, координирование работы команды, отслеживание выполнения задач, расставление приоритетов, контроль расходов бюджета.

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