Стоматолог рассказал простой способ самодиагностики рака во рту

Простой способ самодиагностики рака полости рта рассказал главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники №1 Сергей Комаров.

«Самодиагностика заключается в осмотре и пальпации, которые следует проводить регулярно после чистки зубов. Для этого надо внимательно осмотреть лицо на предмет появления асимметрии, припухлостей, "шишек", "язвочек" и пигментаций, которых раньше не было. Затем внимательно осмотреть полость рта — не появились ли припухлости, узлы, бугристости, эрозии, кровоточащие язвочки», — сказал эксперт.

При обнаружении любых изменений следует незамедлительно обратиться к врачу-стоматологу, поскольку для эффективной борьбы с заболеванием важна ранняя диагностика, предупредил Комаров. Специалист проведет опрос, осмотр и пальпацию, иногда и аутофлуоресцентную стоматоскопию — оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки полости рта. При необходимости врач оформит направление в специализированное учреждение для дальнейшего детального обследования и диагностики.

По словам главврача, важно предупредить развитие онкозаболеваний. В первую очередь это касается отказа от вредных привычек, таких как курение, особенно в сочетании с употреблением крепкого алкоголя, жевание различных смесей. Насторожить должны хронические инфекции, язвы и трещины в полости рта, травматизация слизистой оболочки полости рта.

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