Житель Подмосковья едва не погиб из-за лечения медвежьим жиром

Врачи спасли 42-летнего жителя Подмосковья после лечения язвы медвежьим жиром, сообщила пресс-служба областного минздрава.

В больницу пострадавшего доставили с обильным кровотечением, кровавой рвотой, болью в животе, слабостью, головокружением и пониженным гемоглобином. По данным ведомства, пациент давно чувствовал недомогание, однако к врачам не обращался, а предпочитал лечиться медвежьим жиром. Мужчине экстренно провели обследование, которое показало наличие язвы двенадцатиперстной кишки.

Пациенту провели операцию без вскрытия, через разрез в животе ему ушили язву и остановили кровотечение. Из-за большой кровопотери, мужчине также сделали переливание крови. В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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