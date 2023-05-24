В Подмосковье спасли мужчину со смертельно опасным прорывом каловых масс в живот

63-летний пациент со смертельно опасным прорывом каловых масс в живот поступил в Мытищинскую больницу. О его спасении «Мосленте» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Мужчину госпитализировали с жалобами на сильные боли в области живота, тошноту, рвоту и холодный пот. У него выявили признаки перитонита — воспаления брюшной полости и наличия в ней гнойного процесса. Выяснилось, что у госпитализированного имеется хроническая болезнь толстой кишки с отверстием в ней. Через него каловые массы попадали в брюшную полость.

«Чтобы оперативно предотвратить интоксикацию организма, мы удалили гнойное и каловое содержимое, провели санацию брюшной полости и вывели колостому в зоне перфорации. Спустя несколько месяцев пациенту была проведена реконструктивно-восстановительная операция по ее удалению», — рассказала заведующая хирургическим отделением Вероника Кренева.

После операции самочувствие мужчины улучшилось. Его выписали уже из медучреждения.

Ранее в подмосковном Ногинске врачи спасли женщину с полуметровой опухолью яичника. Пациентке провели операцию, в ходе которой удалили новообразование размером более 40 сантиметров в диаметре.