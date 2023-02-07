В программе Малышевой раскрыли опасное последствие герпеса

Опасное последствие герпеса раскрыл в эфире программы врача-терапевта Елены Малышевой «Жить здорово!» врач-иммунолог Андрей Продеус.

По словам эксперта, герпес надо контролировать лекарствами, поскольку он может привести к неизлечимой патологии — болезни Альцгеймера. «Чем старше человек становится, тем более важен этот контроль. Почему? Потому что показано: чем чаще активируется герпес с возрастом, тем быстрее наступает болезнь Альцгеймера», — заявил Продеус.

При этом иммунолог отметил, что почти 97 процентов населения планеты являются носителями вируса, вызывающего герпес. Это заболевание обычно протекает бессимптомно, а проявляется на фоне ослабленного иммунитета в виде высыпаний на губах или других участках тела. Излечиться от него полностью нельзя, уточнил врач.

Ранее стало известно об опасности хронического герпеса. Так, непроходящий герпес может быть признаком синдрома приобретенного иммунодефицита или указывать на развитие онкологических заболеваний.